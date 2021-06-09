Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) покорила фигурой в небесно-голубом
Помимо того, что артистка активно занимается развитием сольной карьеры, она также находит время на соцсети, пишет Politeka.net. В своих постах в Инстаграм красотка делится подробностями о творчестве, а также хвастается стильными луками.
Так, в этот раз Надя предстала в одежде небесно-голубых цветов. Черный поясок на джинсах подчеркнул тонкую талию, став отличным акцентом.
В руках певица держала шикарный букет.
"А сегодня покажу вам тизер клипа🤫👏", - написала звезда.
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За два часа публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.
"Как хочется уже услышать этот хит и добавить в плейлист !!! Очень ждём 🔥", "оп оп, живём живём 🙃", "Ухххх красивий лук!!!!🔥", "Ждём безумно😍🔥", "Еееееее!⚡ ", "Вау 😍 супер новость 👏 красотка 🔥❤️", "Надя, от тебя такой вайб классный! Уют такой❤", "Такая красивая😍", "😍😍 нереальная", "И у нас жасмин,мы тоже только что наломали букетик", "в ожидании чего-то прекрасного😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Надя Дорофеева в течение 10 лет выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом) в группе "Время и Стекло", которая заработала огромную любовь фанатов.
В своем интервью в передаче "Зірковий шлях"
продюсер Потап назвал причину распада группы, а именно - желание Нади начать сольную карьеру.
Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".
Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".