Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) покорила фигурой в небесно-голубом

Помимо того, что артистка активно занимается развитием сольной карьеры, она также находит время на соцсети, пишет Politeka.net. В своих постах в Инстаграм красотка делится подробностями о творчестве, а также хвастается стильными луками.

Так, в этот раз Надя предстала в одежде небесно-голубых цветов. Черный поясок на джинсах подчеркнул тонкую талию, став отличным акцентом.

В руках певица держала шикарный букет.

"А сегодня покажу вам тизер клипа🤫👏", - написала звезда.

За два часа публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Как хочется уже услышать этот хит и добавить в плейлист !!! Очень ждём 🔥", "оп оп, живём живём 🙃", "Ухххх красивий лук!!!!🔥", "Ждём безумно😍🔥", "Еееееее!⚡ ", "Вау 😍 супер новость 👏 красотка 🔥❤️", "Надя, от тебя такой вайб классный! Уют такой❤", "Такая красивая😍", "😍😍 нереальная", "И у нас жасмин,мы тоже только что наломали букетик", "в ожидании чего-то прекрасного😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева в течение 10 лет выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом) в группе "Время и Стекло", которая заработала огромную любовь фанатов.

В своем интервью в передаче "Зірковий шлях"

продюсер Потап назвал причину распада группы, а именно - желание Нади начать сольную карьеру.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".