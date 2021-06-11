Володимир Дантес показав знімки з салону розкішного елітного авто, яке раніше показувала Надя Дорофєєва

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими і кумедними публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Вова похвалився в соцмережі елітною тачкою, яка майже повністю скляна, при цьому зовні яскраво-жовтого кольору.

На новому знімку Вова відображений в цьому розкішному автомобілі зі скляним дахом і телевізором. Перед камерою він з'явився в бежевих брюках і білій футболці. А в підписі до фотографій з машини розповів, що любить проводити в ній час десь на природі. "Я, звичайно, люблю дикий відпочинок в невідомому місці в наметах, але! Мені більше подобається, коли про цей відпочинок розповідає хтось інший, не я. мій вибір - виїхати на комфортній машині в ліс, взяти перекус і включити собі фільм на весь екран", – похвалився Дантес.

Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки з цим авто у Вови і Наді на сторінках, деякі відзначили, що в такому транспортному засобі можна і жити. "Тачка вогонь", "Крута машина!", "Краса", "А у мене така ж машинка, обожнюю", "В ній жити можна", "Кайф", "Обожнюю тебе", "Щоб добре бачити зірки, не потрібна намет... З даху машини видно вся галактика", "Хто такий у нас красивий", "Шикарний", "Шикарно!",- пишуть в коментарях до фото Дантеса.

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