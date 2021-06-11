Владимир Дантес показал снимки из салона роскошного элитного авто, которое раньше показывала Надя Дорофеева

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, тренер "Лиги Смеха" и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует публику яркими и забавными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз Вова похвастался в соцсети элитной тачкой, которая почти полностью стеклянная, при этом внешне ярко-желтого цвета.

На новом снимке Вова запечатлен в этом роскошном автомобиле со стеклянной крышей и телевизором. Перед камерой он появился в бежевых брюках и белой футболке. А в подписи к фотографиям из машины рассказал, что любит проводить в ней время где-то на природе. "Я, конечно, люблю дикий отдых в неизвестном месте в палатках, но! Мне больше нравится, когда об этом отдыхе рассказывает кто-то другой, не я. Мой выбор – выехать на комфортной машине в лес, взять перекус и включить себе фильм на весь экран", - похвастался Дантес.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки с этим авто у Вовы и Нади на страницах, некоторые отметили, что в таком транспортном средстве можно и жить. "Тачка огонь", "Крутая машина!", "Красота", "А у меня такая же машинка, обожаю", "В ней жить можно", "Кайф", "Обожаю тебя", "Чтобы хорошо видеть звезды, не нужна палатка... С крыши машины видна вся галактика", "Кто такой у нас красивый", "Шикарный", "Шикарно!", - пишут в комментариях к фото Дантеса.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес заявил о проститутках и наркоманах: "Надя выгнала тебя, да?".

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