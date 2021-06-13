Владимир Дантес показал снимки, как они с Надей Дорофеевой проводят свое воскресенье

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, тренер "Лиги Смеха" и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует публику яркими и забавными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз Вова похвастался в соцсети, как легко и непринужденно проводят с Надей выходные с бокалами в руках.

На новом снимке Вова запечатлен рядом с любимой женой Надей. Перед камерой он появился в красных шортах и серой футболке. А Надя рядом с ним в красивом купальнике небесного цвета, сверху накинула темно серую рубашку из-за холода. В подписи к фотографиии Дантес рассказал, что в это воскресенье у них выдалось куча свободного времени.

"Спонтанный выходной - редкость. Мы не знали куда деть свободное время. Мы ели, танцевали, приехала команда Нади Дорофеевой. Посмотрели на часы - прошло только 3 часа)) значит самое время по второму кругу пить и есть😂😂😂", - похвастался Дантес.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки Вовы и Нади, некоторые отметили, что они очень красивая пара. "Классные же 😍", "Идеально 😍💔", "Красота", "Надежда Владимировна, и Владимир Дантес ну вы крашиии😍😍", "Какие же вы милые 😍🔥❤️", "Кайф", "Все самое лучшее происходит спонтанно 🤗🙂 Классные вы😘", - пишут в комментариях к фото Дантеса.

Недавно Дантес показал элитный автомобиль с панорамной крышей, чем удивил украинцев.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес заявил о проститутках и наркоманах: "Надя выгнала тебя, да?".

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