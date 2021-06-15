Надя Дорофеева засветила фигуру в купальнике, показав, как проводит жаркий летний день в компании своего мужа, Владимира Дантеса

Популярная певица поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Надя решила поделиться с поклонниками идеальным рецептом счастья в летний день.

«Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды. Мы с Дантесом затестили – работает!», - написала Дорофеева.

На новом фото звездная пара позирует под жарким летним солнцем. Надя подставила под обжигающие лучи свое тело в голубом купальнике, а сверху накинула свободную рубашку. Певица явно готова загорать. Ее муж сидит рядом в серой футболке и красных шортах. В руках у них бокалы с освежающим напитком.

Фото впечатлило известного российского шоумена Тимура Родригеза.

«Едрическая сила в тропическом лесу!», - восхищенно написал он.

Фанаты Дорофеевой также не остались равнодушными.

«Настоящий summer mood», «Лето с таким рецептом это настоящее лето, особенно еда друзья и музыка кайфовая как песня «Почему», «Офигенные», «Коты», «Ну просто лучшие», «Пупсы», «Пресс афигенный», «Это лето - началось прекрасно благодаря твоему концерту», «Рецепт кайфового дня: Надя + Вова», «Надя, отдай фигуру», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева залезла на стол перед ведущим "Голосу країни", взбудоражив позой: "Жесть".

Как сообщала Politeka, Дорофеева перенесла серьезную болезнь, что с ней сейчас: «У меня были уколы и…».

Также Politeka писала, что Дантес с полураздетой Дорофеевой похвастался развлечениями за алкоголем: "По второму кругу...".