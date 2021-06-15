Надя Дорофеева засветила фигуру в купальнике, показав, как проводит жаркий летний день в компании своего мужа, Владимира Дантеса
Популярная певица поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Надя решила поделиться с поклонниками идеальным рецептом счастья в летний день.
«Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды. Мы с Дантесом затестили – работает!», - написала Дорофеева.
На новом фото звездная пара позирует под жарким летним солнцем. Надя подставила под обжигающие лучи свое тело в голубом купальнике, а сверху накинула свободную рубашку. Певица явно готова загорать. Ее муж сидит рядом в серой футболке и красных шортах. В руках у них бокалы с освежающим напитком.
Фото впечатлило известного российского шоумена Тимура Родригеза.
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«Едрическая сила в тропическом лесу!», - восхищенно написал он.
Фанаты Дорофеевой также не остались равнодушными.
«Настоящий summer mood», «Лето с таким рецептом это настоящее лето, особенно еда друзья и музыка кайфовая как песня «Почему», «Офигенные», «Коты», «Ну просто лучшие», «Пупсы», «Пресс афигенный», «Это лето - началось прекрасно благодаря твоему концерту», «Рецепт кайфового дня: Надя + Вова», «Надя, отдай фигуру», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева залезла на стол перед ведущим "Голосу країни", взбудоражив позой: "Жесть".
Как сообщала Politeka, Дорофеева перенесла серьезную болезнь, что с ней сейчас: «У меня были уколы и…».
Также Politeka писала, что Дантес с полураздетой Дорофеевой похвастался развлечениями за алкоголем: "По второму кругу...".