Популярная украинская певица Надя Дорофеева столкнулась с неожиданной проблемой

Об этом звезда рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Карьера Дорофеевой стремительно развивается. Недавно она дала первый сольный концерт в Киеве. Это было очень важным событием для артистки, однако, как оказалось, не все пошло по плану.

Так, за неделю до старта шоу Дорофеева подхватила ангину, к тому же дали о себе знать проблемы со связками.

"Именно перед выходом у меня были и уколы, и заливки, и еще три дня назад мне было очень трудно петь. Поэтому переживала за то, чтобы спеть хорошо. Из-за болезни я выпала на 5 дней, а это очень много перед концертом, у меня была температура, я учила танцы по видео дома, осторожно", — рассказала певица.

Также Дорофеева рассказала, что очень похудела перед первым сольником. По ее словам, она всегда худеет перед важными событиями на несколько кило. Так, Дорофеева убавила в весе перед собственной свадьбой с Владимиром Дантесом и прощальным концертом группы "Время и Стекло" в Киеве.

Сейчас Дорофеева активно занимается своей карьерой. Так, 11 июня экс-солистка "Время и Стекло" выпустила новый клип на песню «Почему». Артистка призналась, что композиция посвящена эмоциям после расставания.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".