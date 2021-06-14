Известная украинская певица Надя Дорофеева засветилась вместе с ведущим "Голосу країни" Славой Деминым
Как пишет Politeka.net, Слава Демин является радиоведущим Люкс.ФМ и активно ведет свою страничку в Инстаграм. Звезда также стал телеведущим на популярном шоу "Голос країни".
В этот раз Слава решил в Инстаграм показать, как развлекается с другой украинской звездой - Надей Дорофеевой. На фото девушка залезла на стол, став на четвереньки и развернувшись пятой точкой к камере. На втором фото девушка уже присела на корточки, находясь рядом с Деминым. На последнем ролике Надя сидела на стуле, пока Слава танцевал перед красоткой. Через некоторое время Дорофеева тоже пустилась в пляс.
"Знакомьтесь! Это Надя!
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Листай и увидишь наш умопомрачительный танец, который запомнится тебе на всю жизнь", - написал Слава в Инстаграм.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Слава, я давно Вам писала уже, что пора на танцы со звездами, вот и хореограф созрел в лице Нади", "Слава, Дима Комаров нервно курит в сторонке в сравнении с вашими танцами", "Ну Надя дает", "Жесть".
Напомним, ведущий "Голосу країни" рискнул выложить неудачные фото Оли Поляковой
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