Известная украинская певица Надя Дорофеева засветилась вместе с ведущим "Голосу країни" Славой Деминым

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является радиоведущим Люкс.ФМ и активно ведет свою страничку в Инстаграм. Звезда также стал телеведущим на популярном шоу "Голос країни".

В этот раз Слава решил в Инстаграм показать, как развлекается с другой украинской звездой - Надей Дорофеевой. На фото девушка залезла на стол, став на четвереньки и развернувшись пятой точкой к камере. На втором фото девушка уже присела на корточки, находясь рядом с Деминым. На последнем ролике Надя сидела на стуле, пока Слава танцевал перед красоткой. Через некоторое время Дорофеева тоже пустилась в пляс.

"Знакомьтесь! Это Надя!

Листай и увидишь наш умопомрачительный танец, который запомнится тебе на всю жизнь", - написал Слава в Инстаграм.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава, я давно Вам писала уже, что пора на танцы со звездами, вот и хореограф созрел в лице Нади", "Слава, Дима Комаров нервно курит в сторонке в сравнении с вашими танцами", "Ну Надя дает", "Жесть".

Напомним, ведущий "Голосу країни" рискнул выложить неудачные фото Оли Поляковой

А еще Politeka писала, что "любимец" Тины Кароль попал под раздачу Андре Тана из-за внешнего вида

Также Politeka писала, что "любимец" Тины Кароль слился в романтичном танце с экс-бойфрендом Андраде Ломакиным



