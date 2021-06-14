Украинская певица Оля Полякова задала жару на концерте, от фото не удержался даже телерадиоведущий Слава Демин

После того, как карантинные ограничения наконец-то спали, звезды поспешили организовать целые туры с концертами, которых так долго ждали. Полякова не стала ограничивать себя и устроила фееричное шоу в стиле «Королевы ночи».

На выступлении длинноногая блондинка появилась в коротком серебряном платье с множеством бусин. Длинные распущенные волосы, яркий макияж, множество деталей в образе и тонкие шпильки создали настоящий образ роковой дивы, которую старается показать Полякова в безупречном виде.

Телеведущий Слава Демин, присутствовавший на концерте, решил также поделиться кадрами с выступления знаменитости. Не обошлось и без неудачных дублей. Чтобы развеселить аудиторию, Демин показал неловкие фото:

«Дальше подборка «лучших» фоток Поляковой. Если в течении суток не будет новых сторис, знайте! Полякова меня нашла и вывезет в лес» - отшутился мужчина.

Также накануне выхода шоу, Оля Полякова решила показать, какими процедурами красоты она пользуется.

"Не козьими сливками едиными", - сообщила певица в подписи к снимку, на котором она лежит в кушетке специалиста. После Полякова занялась своим маникюром и восхитилась своей внешностью после визита к специалистам.

"Ну какое же прекрасное лицо после процедур, просто чудо", - сказала на видео довольная артистка.

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