Певица Оля Полякова показала необычного соседа

Как передает Politeka.net, новое видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Хазуми... Какая большая собака-барабака", - сказала Полякова, демонстрируя



"Она такая ласковая, как кошка", - добавил супруг певица.

"Это правда. Моя кошка большая. Ой, а смотри как жо**й виляет", - продолжила нахваливать домашнего любимца артистка.

Как известно, поп-дива украинской имеет квартиру напротив Национального банка Украины в историческом здании партийной элиты. Гостиная оформлена в стиле лофт. В квартире Поляковой имеется домашний кинотеатр и пианино, на котором играет не только сама Ольга, но и ее дочери.

Ранее сообщалось, что в конце февраля в квартире произошло настоящее ЧП. Из-за того, что коммунальные службы не убрали снег с крыши, в квартире обвалился потолок, кроме того, по стенам текла вода.

По словам Поляковой, она неоднократно обращалась в управляющую компанию, но та ничего не делали, пока у нее не обвалился потолок.

Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."