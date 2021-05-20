Популярная певица Оля Полякова призналась, что во время болезни сильно накручивала себя

Как передает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова поделилась, что во время того, как болела коронавирусом, сильно себя накручивала. Звезда призналась, что в тот момент она много плакала и жалела себя, а еще конфликтовала с продюсером. Об этом рассказали в программе "Зірковий шлях". (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Ольги, в момент болезни ей казалось, что она нужна всем вокруг здоровой и энергичной, чтобы зарабатывать деньги. А когда слегла с болезнью, то вдруг стала никому не нужна.

"Я рыдала. Мне казалось, что меня никто не любит. Что я бедная лошадка, которая только пашет, а когда заболела, то стала никому не нужна. А только деньги, денежки от меня несчастной всем нужны. И я так себя, если честно, задолбенила, что я там мужу звонила и говорила ему все вот это. Я Мише Ясинскому продюсеру говорила: "Я вам только курица, несущая золотые яйца!", - рассказала Полякова.

Однако, вскоре звезда почувствовала себя лучше, а негативные эмоции ушли из ее жизни вместе с коронавирусом.

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