Популярная певица Оля Полякова рассказала о конфликте с Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно пришла на интервью в YouTube-программу Потапа и Позитива "2POpodcast". Выпуск подкаста с Поляковой выдался очень интересным и откровенным, певица не скупилась даже на крепкое словцо, когда вспомнила о конфликте со своим концертным директором. Также в этом интервью она раскрыла новые подробности скандала с Тиной Кароль.

В ходе разговора Алексей Потапенко спросил Олю прямо о скандале с Тиной Кароль, который прогремел недавно. Как известно, на шоу "Маска" Полякова в шутку назвала Тину "плакальщицей на похоронах", имея в виду ее печальный репертуар. Однако, вскоре артистка извинилась перед коллегой, на что та отреагировала весьма специфично. Потап отметил, что после этого конфликта буквально через неделю Кароль презентовала новый хит "Скандал", в котором кардинально сменила имидж. Так что, по словам репера, это выглядело как сговор. На это Полякова ответила, что все было подготовлено.

"Тина всегда была гением пиара. Вы же знаете. Она всегда умеет из любой своей жизненной ситуации…", - говорит Оля. "Они были естественно готовы к этому, поэтому так и произошло. Слушайте, эта ситуация не стоит выеденного яйца. Я сказала, это не вырезали. Я тут же, сразу поняла, что это выглядело "не очень". Я тут же извинилась и забыла. Ну а потом началось вот это вот все, и прошло, и прошло", - заявила Полякова. И добавила, что ей очень польстил тот факт, что в комментариях к песне "Скандал" Тины Кароль, большинство комментариев было посвящено именно ей.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".