Певица Оля Полякова рассказала, почему выпала из жизни на несколько дней и где пропадала

Как известно, Пасху 37-летняя суперблондинка с шиком отметила в Турции. Компанию ей составили дочери и мама Светлана Ивановна. После обильных застолий Оля вместе с 62-летней мамой решили "очистить" организм.

Об этом артистка рассказала в "сториз" у себя в Инстаграм, появившися в кадре без макияжа и прически, передает Politeka.net.

"Вы думаете, куда я пропала? Я никуда не пропала - нахожусь в клинике "Детокс". Вместе со своей мамулечкой", - заявила она, показав Светлану Ивановну за накрытым круглым столом, на котором можно разглядеть тарелки с красным овощным салатом и фруктами.

"Посмотрите, чем нас тут кормят... Мы тут уже находимся третий день, уже похудели на два килограмма. Короче, мы с мамулькой решили сбежать после Пасхи, после всех пасок, после Турции... мы решили сбежать на "детокс", "бо їсти більше не було сил". А теперь мы едим как зайчики, кролики... и, знаете, тоже неплохо! Но я, правда, к вам вышла на третий день всего, потому что злючая была, как собака, до этого", - призналась Оля.

Кроме правильного питания Полякова с мамой проходят еще и специальные процедуры и обследования.

"Нам сегодня делали "слепое" зондирование печени... Это когда ты пьешь какой-то сорбент утром, потом лежишь на грелочке, потом делаешь зарядку, а потом бежишь в известном направлении...", - рассказала певица.

Ранее мы сообщали, что ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая побывала в гостях у Оли и ее семейства в Турции. Она показала, как отдыхают украинские селебрити.

Некоторые припомнили Поляковой, как она жаловалась на нехватку денег из-за карантина и отмены концертов:

"Надоели до невозможности!!! Это та, что плакала, что денег нет, бессовестная😡. Обычные люди концы с концами еле сводят!👎💩"; "А отельчик то 50+ кусков за недельку отдыха стоит 😂".

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".