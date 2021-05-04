Популярная певица Оля Полякова получила интересный комплимент от Потапа
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова недавно пришла на интервью в YouTube-программу Потапа и Позитива "2POpodcast". В ходе разговора Алексей Потапенко на пару с Позитивом решили сделать певице комплимент, упомянув ее "седло".
Полякова отвечала на вопросы парней, когда в какой-то момент заерзала в кресле. "Боже, а что это? Это скрипит мое седло?", - говорит Оля, улыбаясь. "Это не ты скрипишь, это скрипит твое седло", - отвечает Позитив.
И тут же в разговор включается Потап, который оставил жену Настю Каменских в Мексике, а сам вернулся в Украину и теперь снимается с Поляковой в своей программе. Сцену прощания Потапа и Насти бурно обсуждали в сети, некоторые фанаты посчитали, что пара больше играла на камеру, чем показывала настоящие чувства.
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"У тебя, кстати, очень хорошее седло, я тебе хочу сказать. Ты выглядишь потрясающе! Потрясающее седло", - говорит Потап Оле. Она же слегка засмущалась и ответила: "Пацаны, мне так приятно!".
Отметим, что выпуск подкаста с Поляковой получился очень интересным и откровенным, певица не скупилась даже на крепкое словцо, когда вспомнила о конфликте со своим концертным директором. Также в этом интервью она раскрыла новые подробности скандала с Тиной Кароль, и рассказала о конкуренции в шоу-бизнесе.
Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".
Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".
Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".