Певица Оля Полякова порадовала поклонников яркими кадрами, оказавшись в неожиданной компании

37-летняя артистка насладилась приятной прогулкой за городом, поделившись впечатлениями в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, суперблондинка провела закат верхом на лошади по кличке Грыня.

"Ну вот, пришла весна и я села опять верхом. Какая красота, какое небо! Какой прекрасный у меня Грыня!", - восторгалась она, снимая окружающие пейзажи, сидя в седле.

"Боже, какая красота, тут, конечно, чудо, нереально... Посмотрите, какой закат, как расцвела природа... Все просто утопает в совершенно невероятной зелени", - продолжила артистка.

Для фанатов Поляковой не секрет, что она любит проводить свободное время в своем загородном доме. Там звезда, занимается огородом, выращивает овощи, фрукты, домашнюю птицу и коз. Также у нее имеется конюшня. Конным спортом занимается старшая дочь певицы Маша, да и сама Оля не прочь прокатиться с ветерком.

Ранее певица даже призывала украинцев массово пересаживаться на лошадей.

"Катание на лошадях - это просто красиво и экологически безопасно. Вот если бы вся Украина пересела на лошадей, тогда значительно улучшилась бы экология в стране. Да и туризм в Украине вырос бы. Ведь всем иностранцам захочется посмотреть на страну, в которой граждане ездят не на дорогих авто, а на красивых лошадях".

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".