Популярная певица Оля Полякова удивила поклонников новой внешностью, звезду перестали узнавать

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно раскрыла подробности, как болела коронавирусом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка выложила в сеть несколько новых снимков, на которых ее просто перестали узнавать поклонники.

На новых фотографиях Оля запечатлена на красивой весенней лужайке среди одуванчиков и мимозы, она изящно позирует фотографу, демонстрируя свое "омоложение". Перед камерой звезда поменяла несколько образов – на одном из снимков на ней яркий желтый спортивный костюм оверсайз, а на других снимках – легкая белая футболка. Волосы певицы распущены и украшены милым веночком из одуванчиков, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

Поклонники в восторге от нового образа Поляковой, ее засыпают комплиментами в комментариях. Некоторые пользователи отметили, что певица сильно помолодела и подозревают, что столь молодо выглядеть ей помогают не только косметические процедуры, но и фотошоп. "Волшебная", "Оля тут такая, на себя не похожа", "Вау, красивая", "Ой, еле узнала", "Какое красивое солнце", "Красотка", "Не отличить от дочки, совсем юная на этих фото", "Классный образ Оля, вам идёт!", "Какие красивые фотки", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".