Известная украинская певица Оля Полякова показала себя и рассказала о премьере

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова уже давно популярна среди украинцев в качестве певицы. Красотка не только построила карьеру, но и семью, ведь воспитывает двоих прекрасных дочерей. Сейчас артистка активно ведет социальные сети, где показывает свое творчество, а также кадры из личной жизни.

В этот раз Оля опубликовала фото, на котором позировала в салатовом леопардовом костюме. Красотка его распахнула, демонстрируя пышные формы в большом декольте, а также огромную золотую цепочку на шее. Полякова высунула язык, впечатляя ярким образом.

"Ну, что, дорогие мои, ждём Премьеру? Вот и она - Взрослая Девочка! Пока что только образ, а уже скоро я представлю вам песню и клип!! Это будет история, как всегда, о непростой, но интересной судьбе Ее Величества Женщины. В этот раз сюжет будет о том, что каждая из нас в круговороте дел и хлопот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. И в этом вам, как никто другой, поможет, конечно же, ваша внимательная и любимая артистка ;)

Скучаю за премьерами, новыми песнями и клипами! Это же первый за полтора года!!!

А еще я безумно соскучилась за концертами и своей публикой, хочу напомнить, что завтра мы встречаемся в Белой Церкви. Приглашаю всех и очень жду!

И как вам новый образ?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Воу, это круто", "Как всегда - невероятная", "Вы красивая, я вас обожаю", "Ольга, вы прекрасны. Впрочем, как всегда", "Образ огонь, до встречи в Белой Церкви".

Напомним, Полякова устроила выговор своему продюсеру, появилось видео

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