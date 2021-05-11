Известная певица Оля Полякова рассекретила беременность ведущей Кати Осадчей

Как известно, сейчас 37-летняя звезда вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и четырехлетним сыном Иваном отдыхают в Турции. Пара активно демонстрирует фолловерам семейную идиллию.

На свежих видео, которые опубликовали в официальном микроблоге "Світського життя" в Инстаграм на 16-летие программы, вспомнили самые яркие моменты передачи, передает Politeka.net. Украинцам показали, как Оля Полякова рассмотрела беременный животик и заставила Осадчую признаться на камеру о своем интересном положении.

"Каже, що вагітна", - коротко подписали видео разговора Осадчей с Поляковой.

Отметим, внимательные украинцы уже действительно в последнее время подозревали Осадчую в беременности. Фанаты пристально присматривались к каждому ее снимку, утверждая, что у нее постепенно округляется животик.

"А я так вижу, я могу тебя тоже поздравить? Или это ты хорошо позавтракала? Или мне кажется?", - спросила Полякова в кадре.

"Да, мы с Юрой ожидаем пополнения", - призналась Осадчая.

Но звезда тщательно подбирала наряды, чтобы скрыть свое положение. Оля Полякова не стала церемониться и разболтала на всю страну о беременности Кати.