Известная певица Оля Полякова рассекретила беременность ведущей Кати Осадчей
Как известно, сейчас 37-летняя звезда вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и четырехлетним сыном Иваном отдыхают в Турции. Пара активно демонстрирует фолловерам семейную идиллию.
"Каже, що вагітна", - коротко подписали видео разговора Осадчей с Поляковой.
Отметим, внимательные украинцы уже действительно в последнее время подозревали Осадчую в беременности. Фанаты пристально присматривались к каждому ее снимку, утверждая, что у нее постепенно округляется животик.
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"А я так вижу, я могу тебя тоже поздравить? Или это ты хорошо позавтракала? Или мне кажется?", - спросила Полякова в кадре.
"Да, мы с Юрой ожидаем пополнения", - призналась Осадчая.
Но звезда тщательно подбирала наряды, чтобы скрыть свое положение. Оля Полякова не стала церемониться и разболтала на всю страну о беременности Кати.