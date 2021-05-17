Известная украинская певица Оля Полякова удивила сменой образа

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала очень популярной певицей среди украинцев. Красотку особенно запомнили по хитам "Шлепки" и "Королева ночи". Сейчас певица решила сменить образ и вышла насладиться весной, опубликовав фото в Инстаграм.

На кадре Оля была в желтом костюме, сев на лужайке среди одуванчиков. Красотка улыбалась, а на голову надела венок из цветов.

"Я люблю весну", - написала Оля.

"Я люблю тебя, а ты?", - написала сразу Маша Ефросинина.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какие красивые фотки", "Здравствуйте. Как Вам идёт желтый цвет", "Классный образ Оля, вам идёт!!!", "Не отличить от дочки, совсем юная на этих фото", "Одуванчик ты наш", "Чудесно! Очень красиво и свежо. Люблю весну", "Вауууу, очень красивые фото. Лично я обожаю весну, когда все цветёт и пахнет", "Вы и есть весна! Девушка-весна. Я также просто обожаю весну, я кайфую от каждой травинки и цветочка".

Сообщалось, что певица Оля Полякова показала на камеру нежности со старшей дочкой Машей, что стало поводом для баталий в Сети.

Так, Оля поделилась пляжными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала с 16-летней Машей в одинаковых черных монокини с прозрачными вставками на груди.

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам

А еще Politeka сообщала, что "Гастрольный муж" Поляковой выдал ее пикантные секреты и с кем у них "тройничок"

Также Politeka писала, что Оля Полякова призналась, как рыдает из-за своей "ненужности"



