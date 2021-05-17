Известная украинская певица Оля Полякова удивила сменой образа
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала очень популярной певицей среди украинцев. Красотку особенно запомнили по хитам "Шлепки" и "Королева ночи". Сейчас певица решила сменить образ и вышла насладиться весной, опубликовав фото в Инстаграм.
На кадре Оля была в желтом костюме, сев на лужайке среди одуванчиков. Красотка улыбалась, а на голову надела венок из цветов.
"Я люблю весну", - написала Оля.
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"Я люблю тебя, а ты?", - написала сразу Маша Ефросинина.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какие красивые фотки", "Здравствуйте. Как Вам идёт желтый цвет", "Классный образ Оля, вам идёт!!!", "Не отличить от дочки, совсем юная на этих фото", "Одуванчик ты наш", "Чудесно! Очень красиво и свежо. Люблю весну", "Вауууу, очень красивые фото. Лично я обожаю весну, когда все цветёт и пахнет", "Вы и есть весна! Девушка-весна. Я также просто обожаю весну, я кайфую от каждой травинки и цветочка".
Сообщалось, что певица Оля Полякова показала на камеру нежности со старшей дочкой Машей, что стало поводом для баталий в Сети.
Так, Оля поделилась пляжными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала с 16-летней Машей в одинаковых черных монокини с прозрачными вставками на груди.
Напомним, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам
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