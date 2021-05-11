Украинская певица Оля Полякова рассказала о буднях артистов

Популярная певица часто дает интервью, в которых поднимаются разные темы, передает Politeka.net. В этот раз звезда ответила на вопросы в программе "Люди Большого Города".

Так, в интервью была поднята тема будней ее профессии. По словам Поляковой, стать артистом - это большой труд, ведь нужно вкладывать много энергии, чтобы стать знаменитым.

На пути могут случаться много неприятных ситуаций, но звезда умеет выплескивать негатив. По словам Оли, она часто плачет, даже негативный комментарий в сети ее может довести до слез. Певица считает, что она - настоящая артистка, а значит истеричка, и иногда рыдает из-за своей "ненужности".

"Как эмоциональная женщина, конечно же... какая-то невнимательность со стороны друзей, или мужа, или ребенок меня может расстроить, или меня не наградили чем-то, обошли стороной, да мало ли что... И вообще в таком напряжении, в нем тяжело находиться, и это обязательно заканчивается слезами", - поделилась украинская знаменитость.

Оля призналась, что примерно раз в неделю-две, она закрывает шторы и рыдает, жалея себя. После этого певица берет себя в руки и продолжает работать.

Напомним, в этом же интервью Оля Полякова рассказала, что ей никогда не поступало неприличных предложений от богатых мужчин.

"Моя энергетика очень сильная, волевая. Мужчины меня побаиваются и очень уважают", - рассказала звезда.

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