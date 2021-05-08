Украинцы заметили любопытную деталь в образе Оли Поляковой 17-летней давности

Сейчас 37-летняя певица, известная в Украине как «Суперблондинка», считается одной из самых эффектных звезд отечественной эстрады. Впрочем, знаменитость могла похвастаться впечатляющими внешними данными и в двадцатилетнем возрасте.

Как пишет Politeka.net, на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появилось архивное фото с молодой Поляковой. В подписи указано, что на нем певице всего 20 лет. Для сравнения рядом опубликовали недавнее фото звезды. Стоит отметить, что судя по этому снимку, за прошедшие 17 лет внешность певицы изменилась лишь незначительно.

«Оля Полякова в 20 лет и сейчас. Время только украсило певицу и звездного детектива шоу МАСКА, не так ли?», - говорится в подписи.

При этом, украинцы заметили любопытную деталь: по мнению многих людей певица в молодости как две капли воды похожа на свою 16-летнюю дочь Машу.

«На первом фото - копия старшей дочери», «Малая копия мама», «Женщина с годами становится как дорогое вино», «Шикарная, просто вау», «Ну не лукавьте, второе фото хорошенько отретушировано», «Не время, а пластические хирурги», «Похожа с дочкой, только нос у дочки другой национальности», «Стала даже красивее!», - пишут люди в комментариях.

Напомним, похудевшая в клинике Оля Полякова нечаянно показала свое настоящее лицо: "Ой, фильтр слетел".

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