Популярная украинская певица Оля Полякова дала новое откровенное интервью, где рассказала о предложениях от олигархов

Оля Полякова - яркая и харизматичная личность, которая получила большую популярность не только благодаря своему творчеству, но и чувству юмора, передает Politeka.net. Звезду часто приглашают на различные съемки и интервью.

Так, на днях певица пришла на программу "Люди Большого Города", где поделилась своими откровениями.

В частности, певица рассказала о том, что уже шесть лет занимается серьезной гастрольной деятельностью, но ни разу не получала непристойных предложений от мужчин.

"Я пела на разных уровнях, и у очень богатых людей, которые могут позволить себе самых дорогих женщин. Но никогда никто не смел даже в эту сторону... То есть моя энергетика очень сильная, волевая. Мужчины меня побаиваются и очень уважают", - рассказала звезда.

По словам Поляковой, есть компании серьезных мужчин, где она выступает, но даже они ведут себя прилично, и никогда не предлагали никакого интима.

Напомним, недавно Оля Полякова вслед за певицей Ани Лорак рассказала, что продюсер Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.

Позже Ани Лорак внезапно пошла на попятную. Во время одного из светских мероприятий она заявила журналистам, что ее слова насчет Меладзе не так поняли.

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

Как сообщала Politeka, Полякова выложила неизвестные подробности конфликта с Кароль: "Тина всегда была…"