Певица Оля Полякова после отпуска в Турции и праздничных застолий решила устроисть "чистку" своему организму и легла в клинику

37-летняя звезда показала результат "детоксикации", выставив новые "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

После почти недели правильного питания и специальных процедур под чутким наблюдением медиков-профессионалов артистка убавила в весе, что сразу же проявилось на ее внешности в целом. Полякова сама попросила пользователей обратить на это внимание.

"Посмотрите, пожалуйста, на мое лицо..., - обратилась она, хвастаясь. - Я только что делала контроль на взвешивание. Я похудела на три килограмма. К понедельнику, когда я буду снимать клип на одну классную песню, я буду уже "минус пять"!"

Стоит отметить, в кадре Оля появилась без грама косметики, с распущенными волосами и в белой футболке. При этом казалось, что выглядит она осунувшейся и истощенной. Ее внешний вид, пожалуй, удивит, а даже, может, и напугает фанатов. К сожалению, в "сториз" нет возможности комментировать, хоть очень интересно, что думают о ее экспериментах поклонники.

Полякова показала, чем ее кормят в клинике, уплетая овощной салат прямо во время съемки. Звезда напомнила о важном правиле корректного приема пищи, о котором все знают, но предпочитают не помнить.

"Приятного аппетита! И самое главное, что я здесь поняла, что пищу нужно жевать до жидкого состояния и только потом глотать. Мы же этого никогда не делаем! Я вообще вместе с тарелкой глотаю. А, оказывается, нужно жевать долго и тщательно. Это самое первое правило".

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

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