Известная певица Оля Полякова раскрыла правду о настоящем возрасте своей мамы

Как передает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова недавно побывала на отдыхе с дочками и мамой в Турции. К ним на виллу наведалась беременная Катя Осадчая и в рамках программы "Светская жизнь" показала роскошный отдых певицы, а также расспросила о том, как они проводят время в женской компании.

В разговоре с Осадчей Полякова раскрыла подробности личной жизни своей мамы Светланы Ивановны, а также рассекретила ее настоящий возраст. Оказалось, что отец семейства умер, но мама певицы встретила новою любовь и живет с новым бойфрендом в Москве. В разговоре телеведущая весьма удивилась, что женщина в таком возрасте нашла нового мужчину, ведь ей "уже не 30 лет".

На такую реакцию Осадчей бурно ответила Оля Полякова: "Но маме и не 92. Сейчас жизнь изменилась. Дженнифер Лопес разорвала отношения с Родригесом и снова девка на выданье. А моя мама не очень сильно старше – всего на семь лет", – резюмировала певица. Учитывая, что американской поп-диве уже 51 год, то выходит, что маме Поляковой 58 лет.

Отметим, что недавно Полякова выложила в своем Instagram милое фото с дочками и мамой. Многие фанаты звезды не поверили, что это мама, в комментариях отмечают, что Светлана Ивановна выглядит не более, чем на 40-45 лет. "Какая мама Оли красивая", "Красотки", "Оля, сколько лет маме? Она выглядит на 45, не больше", "Мама просто огонь, очень красивая и так молодо выглядит", "Мама? Так молодо выглядит", "Мама? Я думала подружка", "Все красивые, но ваша мама, Оля, это нереальная красота", - пишут в комментариях.

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

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