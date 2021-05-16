Дочь Оли Поляковой Маша показала, как проводит время с подружками ночью
Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли Поляковой. Красотка уже успела пойти по стопам Мамы, начав заниматься музыкой, а также активно ведет Инстаграм, где за девушкой следят десятки тысяч украинцев.
В этот раз Маша решила показать, как проводит время с подружками. Красотки были в платьях, танцуя в ночном заведении. Видно, что девушкам было довольно весело.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Алина Гросу засветила Билык без макияжа и подшутила над Поляковой: "Кто-то лежал на Оле"
Победителя "Голосу країни" Лазановского едва не хватил удар после слов Никитюк: "Жду..."
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
На еще одном видео Маша уже показала, как проводит с подругой время днем. Красотки шутили под звуковую дорожку и почти поцеловались, передумав в последний момент.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь ролики были опубликованы в Инстаграм, но обычно девушку без внимания не оставляют: "Невероятные девчонки".
Сообщалось, что старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, показала яркое фото в новом образе, красотку не узнать.
Как видно, Мария запечатлена на улице, похоже, это в Киеве. Она вышла на прогулку в короткой темной юбке, черной кожаной косухе и массивных ботинках с чулками.
Напомним, дочь Поляковой в мини-юбке и шляпе подняли на смех за новую внешность
Также Politeka сообщала, что Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами
А еще Politeka писала, что дочь Оли Поляковой удивила внешностью после нового эксперимента