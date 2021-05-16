Дочь Оли Поляковой Маша показала, как проводит время с подружками ночью

Как пишет Politeka.net, Маша является старшей дочерью Оли Поляковой. Красотка уже успела пойти по стопам Мамы, начав заниматься музыкой, а также активно ведет Инстаграм, где за девушкой следят десятки тысяч украинцев.

В этот раз Маша решила показать, как проводит время с подружками. Красотки были в платьях, танцуя в ночном заведении. Видно, что девушкам было довольно весело.

На еще одном видео Маша уже показала, как проводит с подругой время днем. Красотки шутили под звуковую дорожку и почти поцеловались, передумав в последний момент.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь ролики были опубликованы в Инстаграм, но обычно девушку без внимания не оставляют: "Невероятные девчонки".

Сообщалось, что старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, показала яркое фото в новом образе, красотку не узнать.

Как видно, Мария запечатлена на улице, похоже, это в Киеве. Она вышла на прогулку в короткой темной юбке, черной кожаной косухе и массивных ботинках с чулками.

Напомним, дочь Поляковой в мини-юбке и шляпе подняли на смех за новую внешность

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