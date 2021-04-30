Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, показала яркое фото в новом образе, красотку не узнать

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото и видео из своей жизни. Недавно юная красотка кардинально сменила образ, так что теперь хвастается переменами имиджа, выставляя яркие фото в своем микроблоге. Так, в этот раз девушка опубликовала милый кадр с прогулки, на котором появилась в смелом наряде.

Как видно, Мария запечатлена на улице, похоже, это в Киеве. Она вышла на прогулку в короткой темной юбке, черной кожаной косухе и массивных ботинках с чулками. Недавно девушка отрезала свои длинные пышные волосы, а теперь, судя по снимку, еще и покрасила их в темный цвет. Голову девушка прикрыла оригинальной темной шляпой, а на ее лице легкий макияж, она с вызовом смотрит в камеру.

В подписи к публикации Полякова-младшая написала: "Как вам сегодняшняя погода, как вам причёска?". Конечно же пользователи принялись активно обсуждать новое фото Маши, правда большинство раскритиковали ее образ. "Боярский уже не тот", "На Halloween, в сам раз", "Красотка", "Причёска тебе очень идёт", "Просто ужас, куда смотрит Оля", "Не идет цвет", "Ужас и только", "Юбку короче надо, а то никто не снимет", "Вечно открытый рот, закрой его уже", - пишут в комментариях к фото Маши.

Напомним, что Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".