Такое мало кто может рассказать

Близкий человек Поляковой раскрыл неожиданные подробности об артистке

Об этом в программе «Зірковий шлях» рассказал директор и правая рука артистки Артем Чирков, который уже почти 9 лет рядом с Олей. При этом сама артистка называет его своим гастрольным мужем.

Именно Чирков познакомил Полякову с продюсером Михаилом Ясинским, с которым они сейчас вместе работают.

«У нас есть чатик в Телеграме «Тройничок» называется, там я, Оля и Миша Ясинский наш продюсер. Мы там советуемся на любые темы относительно нашей работы», - рассказал он.

Сейчас у Поляковой штат сотрудников, но было время, когда Чирков работал и концертным директором, и тур-менеджером, и костюмером, и стилистом иногда.

Ему приходилось исполнять и весьма интимные просьбы звезды.

«Ходил в аптеку, по тампоны, такое было. Ну, а что тут такого? Это как любой мужчина для своей женщины может купить…», - поделился Артем.

Более того, он рассказал, что настолько хорошо знает исполнительницу, что без проблем может купить ей кроссовки или даже белье.

Кроме того, Чирков рассказал, что однажды перед концертом звезда забыла взять с собой нижнюю юбку к платью. Но выход из ситуации был найден довольно быстро:

"Мы смотрим, что в заведении, в котором мы выступали тогда, висит штора именно такого цвета, как нам и было нужно. Мы запихнули эту штору Оле в белье, она пошла выступать. И честь сохранила, и денег заработала", – признался он.

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