Украинская певица Оля Полякова рассказала, что артистам нужно объединяться

Звезда ответила на волнующие вопросы в программе "Люди Большого Города", передает Politeka.net. В интервью была затронута тема митингов, которые звезда устраивала в прошлом году из-за карантинных мер. По словам Поляковой, запреты действовали выборочно, не давая возможности работать артистам.

В новом интервью певица рассказала, что создан профсоюз, чтобы защищать права музыкантов в подобных случаях. Полякова призывает артистов объединяться. Однако, знаменитость напомнила, что она не создала профсоюз, а является лишь его членом.

"Мы все работаем на этом рынке, все должны объединяться. Вот именно, я считаю, через профсоюз можно как-то вместе чего-то добиваться, не думать о сегодняшнем дне, нам нужно подумать о дальнейшем", - заявила звезда.

Полякова рассказала, что в других странах, артисты признают друг друга, когда у того или иного музыканта появляются миллионные аудитории, а в украинском шоу-бизнесе такого нет.

Напомним, митинг музыкантов состоялся третьего сентября прошлого года под зданием Кабмина. Кроме Поляковой, на акцию пришл Джамала, Alyona Alyona, Алина Паш и другие артисты.

Митингующие принесли плакаты с надписями: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, нарушает Конституцию".

"Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки! Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти", - говорилось тогда в заявлении.

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