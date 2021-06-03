Ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым успела сблизиться певица Тина Кароль, огорошил пикантной выходкой

Так, теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Демин, недавно расставшийся с женой после 13 лет брака, зря времени не теряет. Красавчик частенько появлялся в компании Кароль во время съемок последнего сезона "Голосу країни". Примечательно, что и о разводе Слава сообщил после того, как в Сеть слили любопытный кадр с Тиной. Певица в кожаном красном платье прильнула к нему, бросив "влюбленный" взгляд.

На новых фото, которыми ведущий поделился в "сториз" в Инстаграм, Демин предстал в неожиданной компании, передает Politeka.net. Кадры были сделаны, судя по всему, в музыкальной студии. Играла новая песня экс-бойфренда певицы Мишель Андраде Никиты Ломкина, участника "Голосу країни 11", премьера которой только состоится 4 июня. Слава с Никитой в это время кружились в медленном танце.

"Сердце горит в моей груди... Что с тебя взять, ты же...", - пел красавчик из "Голосу" на записи.

"Классный клип у Никиты Ломакина 😂", - подписал кадры Демин.

Ранее мы рассказывали, что Ломакин хвастался кадрами из будущего клипа, напоминающего, скорее, фильм ужасов. Артист не пожалел зрелищ: видео полно кровавых сцен, а сам артист похож на зомби.

"Слишком шикарно", "Это прям как трейлер к фильму - бомба💣", "Ужастики на ночь", "Ого!", "Это будет, разрыв !!!🔥🔥🔥 ", "Когда "отец" дракула ахах 🔥🔥🔥", "Вау, Никита удивляет 😍🔥👏", - пишут поклонники в комментариях к посту.

Напомним, что Экс-бойфренд Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Ломакин напугал окровавленной головой: "Ого!"

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