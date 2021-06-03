Радио- и телеведущий Слава Демин разоткровенничался о личной жизни

Демин стал популярным после того, как начал работать на радио "Люкс FM", а также создал свой YouTube-канал "Слава+", где берет интервью у различніх звезд. Более того, Демина узнают, как ведущего главного вокального шоу "Голос країни".

Как известно, недавно шоумен-красавчик развелся со своей женой Оксаной после 13 лет брака. Теперь, видимо, его ничего не сдерживает и можно без зазрения совести открывать кое-какие пикантные подробности о себе.

Так, в свежих "сториз" в Инстаграм Демин решил "поиграть" с подписчиками в забавные тесты, передает Politeka.net. Звезда задал три вопроса, предложив по несколько вариантов ответа, среди которых только один верный.

Сначала Слава предложил угадать, с кем у него был роман: с телеведущей, танцовщицей или проводницей.

Демин огорошил признанием: "Был роман с очень известной телеведущей, которая появлялась каждый день на ваших экранах".

Далее интереснее. Демин озадачил фанатов новым вопросом: "Мне предлагал однополый интим: танцор, дизайнер, певец".

Ведущий удивил ответом, конечно, не называя имен: "Это был очень известный певец. Но после того, как понял, что "у нас ничего не получится", обиделся и перестал общаться".

Также Слава признался, с какого возраста начал прогуливать школу, показав свое детское фото:

"Начал прогуливать школу со второго класса. Выходил из дома, садился на любую электричку и катался", - рассказал он.

Ранее мы писали, на Славу Демина затаила обиду певица Надя Мейхер. Артистка заблокировала ведущего во всех соцсетях после того, как он позволил себе нескромный вопрос о ее бюсте. Во время интервью Слава бесцеремонно поинтересовался у Нади, какой у нее размер. Певица крайне негативно отреагировала на такую дерзость.

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