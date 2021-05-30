Известный радиоведущий Слава Демин показал яркие кадры с отдыха за городом
Как сообщает Politeka.net, ведущий "Голосу країни", популярный радиоведущий Слава Демин, который ведет свое шоу с интервью на YouTube, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге Instagram. Так, в этот раз ведущих похвастался роскошным загородным отдыхом с сыном, куда отправился на все выходные.
На новых снимках Слава показал коттеджи, красивую территорию и бассейн загородного комплекса, а в подписи к публикации рассказал о шикарном отдыхе. На снимках ведущего можно увидеть и его подросшего сына Влада, с которым и отправился на отдых. На снимках парня можно увидеть в белом халате у бассейна и в самом бассейне во время плавания. Также селфи в халате сделал сам ведущий.
В подпсии к публикации Демин рассказал об этом загородном комплексе, и даже назвал цену проживания – три тысячи гривен на двоих за сутки. "Как вы уже заметили, с наступлением тепла мы с сыном каждые выходные продолжаем открывать для себя крутые места. В эти выходные решили далеко от Киева не уезжать! Оказывается, в 15 км от столицы в закрытом коттеджном поселке Вишеньки есть крутое место для отдыха!", - поделился Слава и рассказал о возможностях, которые предоставляет этот загородный комплекс.
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