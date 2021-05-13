Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Голос країни» Слава Демин рассказал о том, как ему удалось радикально похудеть

Этому ведущий посвятил новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, Демин признался, что за последнее время значительно похудел. По словам ведущего, секрет кроется в установке брекетов.

«Никогда бы не подумал, что брекеты настолько пойдут на пользу. Мало того, что зубы болят от брекетов, так еще и нормально не сожрешь колбасы и сухариков. Пойду с горя съем салат с блендера. Сейчас вес 88 кг. Но хочется 86. Скоро подтянут дугу в брекетах и снова буду пить только йогурты», - написал Демин.

Он отметил, что таким образом похудел уже на 8 килограммов.

Кроме того, ведущий заметил еще два необычных эффекта от ношения брекетов – «сохнут губы и неудобно целоваться».

В доказательство своих слов о похудении Демин продемонстрировал собственное фото. На снимке можно заметить, что лицо ведущего действительно выглядит худее.

Поклонники тут же отреагировали на его пост.

«А глаза голодные», «Друг, поправляйся снова, ты так взрослее выглядишь», «Одни плюсы))) и зубы ровные и тело стройное», «Хочется покормить», «Ничего, как снимут брекеты, жизнь наладится и будет и колбаска, и сухарики», - пишут люди.

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