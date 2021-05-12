Ведущий "Голосу країни" Слава Демин оскорбил экс-"ВИА Гру" Надежду Мейхер, и до сих пор расплачивается за свою ошибку

39-летняя певица, видимо, не думает прощать ведущего после его опрометчивой выходки. Об этом Демин сообщил в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Слава поделился скрином экрана телефона, на котором видно, что он сделал попытку заглянуть на страничку к Мейхер, но ответ был неуклонен "пользователь не найден".

"А Надя Мейхер до сих пор меня не разблокировала 🤔", - подытожил он.

Напомним, певица заблокировала Демина во всех соцсетях после того, как он позволил себе нескромный вопрос о ее бюсте. Во время интервью Слава бесцеремонно поинтересовался у Нади, какой у нее размер. Певица крайне негативно отреагировала.

Демин затем оправдывался, мол, действительно переживает за девушек с большим бюстом, и хотел получить от Нади несколько жизненных советов, якобы, публика жаждет. Но Мейхер не оценила его рвения.

"Возможно, это звучало как-то странно, пошло, но мне было действительно интересно. Я, как человек, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Поэтому хотел, чтобы Надя об этом рассказала, - заявлял он в эфире программы "Зірковий шлях", под конец обратившись к певице, - Надь, ну может, разблокируй уже, ну мы ж уже поговорили, все выяснили...".

Очевидно, что экс-"ВИА Гра" все еще таит обиду.

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