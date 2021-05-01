Экс-участница группы "ВИА Гра", певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер похвасталась нарядом собственного бренда

В разделе сторис Инстаграм 39-летняя артистка решила продемонстрировать своим поклонникам черное свободное платье с огромным вырезом на спине, украшенное черепом. Наряд представлен из новой коллекции Надежды Мейхер, передает Politeka.net

Кроме того, у платья имеются два небольших выреза по бокам.

Как известно, талантливая Надежда является владельцем бутика с одеждой для фигуристых дам. Всю одежду она с удовольствием демонстрирует на себе. Этот раз не стал исключением.

«Когда я придумывала коллекцию, то в первую очередь ориентировалась на уверенных, состоявшихся и свободных женщин, которые давно вышли из каких-то рамок. Они парят, как птицы и достигают все новых вершин, не обращая внимания на чье-то мнение. В то же время, не хочу называть себя дизайнером, потому что позиционирую свой бутик, как творческую мастерскую», – рассказала Надежда в одном интервью.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер продемонстрировала точеную фигурку в силуэтном платье из красного бархата. Эффектную брюнетку засняли в полный рост.

Напомним, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер дала полюбоваться своей естественной красотой, стоя у окна: "Шикарная во всем".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер вступила в соперничество с ведущим "Холостяка" Решетником: "Так просто не отдадим...".

Кроме того Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном платье показала чувственный танец с красавчиком: "Да, есть чему завидовать".