Ведущего "Голосу країни" Славу Демина, с которым успела сблизиться певица Тина Кароль, публично унизили

Так, теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Демин, недавно расставшийся с женой после 13 лет брака, зря времени не теряет. Красавчик частенько появлялся в компании Кароль во время съемок последнего сезона "Голосу країни". На совместных фото парочка беззастенчиво обнималась, а однажды Кароль и вовсе уселась Демину на шею.

В своих новых "сториз" в Инстаграм ведущий "Голосу" показал бэкстейдж фотосессии, передает Politeka.net. Неожиданно Демина распекли за его внешний вид.

Так, Слава приехал на место съемки, где его уже ждал известный украинский модельер Андре Тан.

"Мы пригнали, смотрите, тут уже сидит маэстро в красивой шляпе", - говорит на кадрах Демин, за руку здороваясь с дизайнером одежды.

Ведущий хотел тут же приняться за работу, но его внезапно остановили.

"А что ты сегодня в шортиках вообще, не понимаю...", - Андре Тан обратил внимание на лук Демина.

"Приехали!.. А что?", - переспросил удивленный Слава.

"На улице дождь, а ты в шортах!", - объяснил модельер.

"В смысле? Вам не нравится мой... И как всегда меня обгадили 😂😂😂", - немного расстроился Демин.

"А футболочка оверсайз - зачетная, мне нравится", - подбодрил его, в свою очередь, Андре Тан.

"Спасибо большое".

"А шортики я бы сжег на костре. Еще и с дырками, фу", - модельер принялся за старое.

"Ребят, все, закончили... (развернулся к выходу, ред.)", - обиженный Демин в шутку сделал вид, будто уходит со съемок, но, конечно, вернулся.

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