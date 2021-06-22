Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя и рассказала о планах
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей. Красотка раньше была солисткой группы "Время и Стекло", но недавно начала сольную карьеру. Певица уже выступила с сольным концертом в Киеве и на этом решила не останавливаться.
Красотка решила пригласить фанатов на несколько концертов в разных городах, сопроводив пост фотографиями. На снимках Надя была в коротких шортиках, демонстрируя роскошные ножки.
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И напоминаю, что стартовал сезон летних концертов
Жду тебя:
2 июля - Николаев
3 июля - Херсон
4 июля - Одесса
5 и 6 июля - Киев, Atlas Weekend", - написала Надя Дорофеева.
Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"С альбомом лето станет веселее и атмосферное!", "Вот это лето я могу назвать самым лучшим", "Как всегда божественная", "Непривычно, но всё таки удачи тебе на сольных концертах", "Ждём с туром в Днепре!! Мы сделаем шоу".
Сообщалось, что популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новыми фото в соцсети.
В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала два снимка, на которых появилась в образах из клипа.
Напомним, Дорофеева в узеньких лосинах устроила горячую тренировку на улице, покорив фигурой
А еще Politeka писала, что Дорофеева в прозрачных лосинах и топе напросилась на комплименты
Также Politeka сообщала, что Надю Дорофееву перепутали с MARUV и "Ранетками"