Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя и рассказала о планах

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей. Красотка раньше была солисткой группы "Время и Стекло", но недавно начала сольную карьеру. Певица уже выступила с сольным концертом в Киеве и на этом решила не останавливаться.

Красотка решила пригласить фанатов на несколько концертов в разных городах, сопроводив пост фотографиями. На снимках Надя была в коротких шортиках, демонстрируя роскошные ножки.

"Напоминаю себе и тебе не слить очередное лето

И напоминаю, что стартовал сезон летних концертов

Жду тебя:

2 июля - Николаев

3 июля - Херсон

4 июля - Одесса

5 и 6 июля - Киев, Atlas Weekend", - написала Надя Дорофеева.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"С альбомом лето станет веселее и атмосферное!", "Вот это лето я могу назвать самым лучшим", "Как всегда божественная", "Непривычно, но всё таки удачи тебе на сольных концертах", "Ждём с туром в Днепре!! Мы сделаем шоу".

Сообщалось, что популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новыми фото в соцсети.

В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала два снимка, на которых появилась в образах из клипа.

Напомним, Дорофеева в узеньких лосинах устроила горячую тренировку на улице, покорив фигурой

А еще Politeka писала, что Дорофеева в прозрачных лосинах и топе напросилась на комплименты

Также Politeka сообщала, что Надю Дорофееву перепутали с MARUV и "Ранетками"



