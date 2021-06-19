Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя, рассказав об эксклюзиве

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является очень популярной украинской певицей. Красотка хоть уже и не выступает в группе "Время и Стекло", но продолжает радовать сольным творчеством. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На новых фото, которые Надя опубликовала в Инстаграм, красотку можно увидеть в штанах и топе на сцене. Красотка показала, как проходил ее первый сольный концерт в Киеве.

"Хочу, чтобы мы вместе еще раз окунулись в dofamin, которым был наполнен мой первый сольный концерт в Киеве!", - написала Надя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Какой-же офигенный костюм", "Включили уведомления и ждём", "Это нельзя пропустить!! Мы ждём", "Всем dodofamily будем на трансляции!", "Я была на концерте, но с большим удовольствием ещё раз окунусь в эту нереальную атмосферу", " Это наверное один из самых красивых образов , что у тебя было"

Сообщалось, что Надя Дорофеева засветила фигуру в купальнике, показав, как проводит жаркий летний день в компании своего мужа, Владимира Дантеса.

Так, Надя решила поделиться с поклонниками идеальным рецептом счастья в летний день.

«Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды. Мы с Дантесом затестили – работает!», - написала Дорофеева.

Напомним, Надю Дорофееву перепутали с MARUV и "Ранетками"

А еще Politeka писала, что Дантес засветил их с Дорофеевой гардеробную, обуви как в магазине

Также Politeka сообщала, что Дантес прямо в луже закатил истерику, Дорофеевой не позавидуешь



