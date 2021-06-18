Певица Надя Дорофеева нарвалась на жесткую критику, выпустив новый клип

Так, 31-летняя звезда, тренер "Голосу країни" презентовала видеоработу на песню "Почему". Соответствующие кадры опубликованы на ее YouTube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

«Представляю вам мой новый сингл и клип. Горжусь этой работой, она для меня является по-настоящему особенной», - объявила Надя у себя в Инстаграм.

В клипе Дорофеева предстала в двух образах и посвятила трек расставанию.

"Почему этот релиз так важен для меня? Потому что я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание — это то, что в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя", - поделилась звезда.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное. Многие выразили мнение, что Наде "пора бы уже повзрослеть". Некоторым показалось, что ее голос (в той части, где она пела на английском) очень похож на другую певицу MARUV, а вот стиль чем-то напоминает участниц популярной группы из нулевых "Ранетки".

"Я один слышу в английском фразе голос Марув, а не Нади?) - Реально, я тоже услышал Марув"

"Где эволюция? Подростковые песенки - да, не хватает развития - Дорофеева осталась прежней из "Время и Стекло". Два хвостика и трусы как-то несуразно на 30-тилетней певице с таким сценическим опытом"

"Хочется что-то посерьёзнее услышать от Надежды..."

"Я одна слышу стиль ранеток из 2000х ???)))) - Блиииин точно! Лера из Ранеток😄"

"Срочно надо что-то менять. Ты становишься неинтересной. Это не хейт, это конструктивное мнение"

"Надюха, стало только хуже!!!"

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