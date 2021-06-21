Известная украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в тематической съемке, затрагивающей тему спорта

Надя всегда была обладательницей стройной фигуры и хороших форм. И хотя девушка не так сильно одержима спортом, как многие модели, выглядит она не хуже них. От природы худая Надя не раз подмечала, что и диеты она не любит, просто старается питаться правильно.

В этот раз девушка приняла участие в тематической съемке "Здорова Україна" и поделилась несколькими превью-роликами. На видео Дорофеева в светлом спортивном образе прыгает перед камерами в присяде, демонстрируя тем самым тонкие ножки.

Улыбаясь в конце, Надя засмеялась, после того, как устала прыгать и как раз завершилась специальная съемка. В нежно-голубых лосинах и светлой майке Дорофеева выглядела очень ярко и просто. Естественный образ очень подошел певице.

Отметим, Надя Дорофеева является очень популярной украинской певицей. Красотка хоть уже и не выступает в группе "Время и Стекло", но продолжает радовать сольным творчеством. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится интересным контентом, причем не только в Стори девушка интригует образами.

На новых фото, которые Надя опубликовала в Инстаграм, красотку можно увидеть в штанах и топе на сцене. Красотка показала, как проходил ее первый сольный концерт в Киеве.

"Хочу, чтобы мы вместе еще раз окунулись в dofamin, которым был наполнен мой первый сольный концерт в Киеве!", - написала Надя.

Напомним, Надю Дорофееву перепутали с MARUV и "Ранетками"

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