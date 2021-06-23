Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась личніми кадрами с домашним образом
Певица является активным пользователем социальной сети Инстаграм – она активно публикует фото из съемок, рассказывает о подготовке к новым концертам и нередко радует домашними кадрами без фильтров. В этот раз Надя покорила стройной фигурой.
На представленных в разделе Стори кадрах Дорофеева показала простой и удобный лук дня – черные мини-шорты и изумрудную свободную майку без принтов. Пышные и распущенные волосы придали Наде естественного и уютного вида.
"Я сегодня" - написала Надя под кадрами.
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Перед зеркалом Надя покрутилась, хвастаясь также удобной черной обувью и подчеркивая тем самым изящные изгибы. Солнцезащитные очки удачно завершили образ певицы, легко привлекающей внимание своих фанатов.
Также Надя опубликовала в Инстаграм яркие фото с концерта. Красотку можно увидеть в штанах и топе на сцене.
"Хочу, чтобы мы вместе еще раз окунулись в dofamin, которым был наполнен мой первый сольный концерт в Киеве!", - написала Надя.
"Какой-же офигенный костюм", "Включили уведомления и ждём", "Это нельзя пропустить!! Мы ждём", "Всем dodofamily будем на трансляции!", "Я была на концерте, но с большим удовольствием ещё раз окунусь в эту нереальную атмосферу", " Это наверное один из самых красивых образов , что у тебя было", - похвалили Надю в сети.
Напомним, Надю Дорофееву перепутали с MARUV и "Ранетками"
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