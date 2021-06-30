Популярная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула формами в розовом бикини, как ее коллега Настя Каменских

Певица Надя Дорофеева может похвастаться стройной фигурой в любом наряде, сообщает Politeka.net. На новых фото в Инстаграм певица решила продемонстрировать фигуру во всей красе, появившись в розовом бикини. Завершили образ звезды разные летние аксессуары.

Красотка позировала, держа в руках телефон.

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом «Почему»", - написала Надя.

За час публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Капец", "Купальник шикарный😻", "Этот Купальник на этот пресс , кайф 🔥🥵", "А это мы. Смотрим на тебя и кайфуем🤤", "Классный купальник 😍, 🔥", "Надя твой пресс 🔥🔥🔥", "Ну почему, Надя, Вы такая красивая?", "Как Барби 🔥☺️", - написали пользователи сети.

Отметим, ранее в розовом бикини фигурой похвасталась другая популярная певица Настя Каменских. Кажется, Надя решила "переплюнуть" свою коллегу, устроив настоящий батл. Хотя, подчеркнем, и жгучая брюнетка также получила в свой адрес много приятных сообщений.

"Шикарная!", "Хороша", "Вау! Красотка", "Богиня🔥", "Просто бомбезно❤️🔥😍", "Потап я понимаю тебя😍", "Каменских бомба честно говоря", - написали пользователи сети.

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