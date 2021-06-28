Популярная певица Надя Дорофеева позволила заглянуть за кадр съемки клипа

Артистка после ухода из группы "Время и Стекло" занялась развитием сольной карьеры, сообщает Politeka.net. Певица регулярно радует своих поклонников новыми песнями и клипами.

Пару недель назад артистка выпустила клип на песню "Почему", а в новом видео в Инстаграм показала закадровую съемку (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На видео певица позировала в белом топике, присев перед камерой на колени. Завершил образ розовый парик. Красотка открывала рот под свою песню, а в конце послышался восторженный крик режиссера Леонида Колосовского.

"Люблю @leokolos за эмоции 😂💚 Люблю вас за поддержку 🤟💚 У клипа уже 2 миллиона просмотров!", - написала Надя.

Почти на час публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"А мы любим тебя", "Клип просто нереальный😍 Образы шикарные👏🔥", "У нас была такая же Эмоция когда мы посмотрели этот нереальный клип !🤪♥️", "Лучшая 💖🔥", "Клип шикарный🔥", "Надюш , поздравляю , скоро будет больше!🙌🔥❤️", "Любим тебя и твою прекрасную команду 🙈💚", "Это причина вашего успеха, любовь, которую вы вкладываете во все, что делаете.🔥❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

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