Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая разоткровенничалась о своем "плохом" поведении

28-летняя звезда стала героиней программы "Світське життя" с Катей Осадчей и поделилась личными переживаниями, передает Рoliteka.net.

KAZKA, как известно, недавно выпустила новую песню "Красива серцем". Эта композиция стала саундтреком к сериалу «Моя улюблена Страшко», адаптации сериального формата родом из Колумбии. В России эта теленовелла вышла много лет назад под названием "Не родись красивой" с Нелли Уваровой в главной роли.

Зарицкая призналась, что она обожала этот сериал, когда училась в школе и не пропускала ни одной серии.

"Мне всегда нравилась эта идея - показать внутреннюю красоту, и моя история немного переплетается с этой темой, потому что я тоже такая, полненькая, девочка в этом жестоком мире... Это тяжело", - выдохнула Александра.

Солистка KAZKA рассказала, что тоже подвергалась в свое время издевательствам со стороны окружающих. Правда, реагировала тогда "неправильно" на происходящее, за что ей сейчас даже стыдно.

"Меня буллили за вес, какой-то нестандартный, и я всегда старалась переводить (стрелки, - ред.) на других и указывать на их недостатки. Это неправильно, так нельзя делать, но тогда я не знала, как с этим справляться, поэтому отвечала агрессией на агрессию", - призналась певица.

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