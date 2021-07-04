Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, удивила милым видео с Никитой Алексеевым
Как передает Politeka.net, кадры с музыкального фестиваля Atlas weekend артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом и музыканты выходят на сцену, чтобы прорепетировать свои выступления.
Именно по пути к микрофону между Алексеевым и Зарицкой случился зрительный контакт.
"Никита Алексеев... Смотрите, какой ребенок. И он проходит саундчек. Моя буба...", - говорила Александра на видео, снимая выход Никиты на сцену.
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В ответ Алексеев отправил певице воздушный поцелуй, чем немного ее смутил.
Отметим, что Atlas Weekend Friends Edition 2021 стартует 5 июля и продлится до 11 июля.
Фестиваль пройдет на ВДНХ в Киеве.
На мероприятии выступит множество украинских звезд: Тина Кароль, Надя Дорофеева, MELOVIN, Настя Каменских, MOZGI, «Друга Ріка», Сергей Бабкин и многие другие известные артисты.
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