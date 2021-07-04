Ой, как это мило

Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, удивила милым видео с Никитой Алексеевым

Как передает Politeka.net, кадры с музыкального фестиваля Atlas weekend артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом и музыканты выходят на сцену, чтобы прорепетировать свои выступления.

Именно по пути к микрофону между Алексеевым и Зарицкой случился зрительный контакт.

"Никита Алексеев... Смотрите, какой ребенок. И он проходит саундчек. Моя буба...", - говорила Александра на видео, снимая выход Никиты на сцену.

В ответ Алексеев отправил певице воздушный поцелуй, чем немного ее смутил.

Отметим, что Atlas Weekend Friends Edition 2021 стартует 5 июля и продлится до 11 июля.

Фестиваль пройдет на ВДНХ в Киеве.

На мероприятии выступит множество украинских звезд: Тина Кароль, Надя Дорофеева, MELOVIN, Настя Каменских, MOZGI, «Друга Ріка», Сергей Бабкин и многие другие известные артисты.

Напомним, солистка KAZKA покрасовалась в полупрозрачном платье перед зеркалом: "Крестная фея"

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в легком белом платье впечатлила чувственным образом.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA с женой Остапчука засветилась в компании завидных красавцев: "Ничего себе"