Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая похвасталась внешностью в компании любимца

Популярная артистка, невзирая на загруженный график, находит время на ведение соцсетей, сообщает Politeka.net.

В одном из новых постов своего Инстаграм певица предстала в белой рубашке. Красотка распустила длинные волнистые волосы. Завершил образ макияж с акцентом на большие глаза.

Красотка улыбалась и смотрела в камеру, держа в руках своего любимца. На голову собачки Зарицкая надела венок в честь Дня Ивана Купала.

"Эффи тоже хочет сниматься в рекламе и старательно учит текст. Вы же помните мою рекламу с этим веночком? А какие строки из того ролика запомнили вы? Напишите мне в комментах", - написала артистка.

За час публикация собрала более 800 лайков и немного комментариев.

"Вай, какие вы красивые 😍", - написал один из пользователей сети.

Отметим, у Александры Зарицкой трое собак: Эффи, Панда и Поль. Певица призналась, что они очень много значат для нее, поэтому она решила познакомить с ними своих поклонников.

По словам певицы, собаки для нее - это неотъемлемая часть души, и призналась, что очень их любит, поэтому очень следит за их здоровьем.

Звезда даже оговорилась, что может завести еще питомцев.

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