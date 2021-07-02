Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, похвасталась сменой имиджа

Зарицкая является популярной украинской певицей, о которой все услышали благодаря "Х-Фактору", на котором красотка спела свою песню "Свята". Но настоящую известность группе принесла песня "Плакала".

Девушку привыкли видеть с длинными ровными темными волосами, но новое фото артистки удивило. Как пишет Politeka.net, новой прической Александра похвасталась на странице в Инстаграм.

На фото Зарицкая предстала с завитой белокурой копной волос длиной до плеч. Также она надела черный топ с рюшами.

«Бывает так у девушек 👽 изменение образа спасает от всех проблем и плохого настроения», - подписан снимок.

«Мне нравится ваш новый образ, очень круто», «Огонь», «Вау», «Ты очень сильно красивая», «Что заставило такого симпатичного и волшебного ангела спуститься на эту землю?? Ты прекрасна на все 100», «Саша, как можно быть такой классной? Ты просто 🔥», «Разрыв всего», - пишут в комментариях.

Напомним, солистка KAZKA покрасовалась в полупрозрачном платье перед зеркалом: "Крестная фея"

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в легком белом платье впечатлила чувственным образом.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA с женой Остапчука засветилась в компании завидных красавцев: "Ничего себе"