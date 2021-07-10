Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая появилась на сцене в красивом наряде

Группа KAZKA завоевала любовь публики и сейчас выступает на различных мероприятиях, сообщает Politeka.net. Так, коллектив покорил зрителей на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Зарицкая опубликовала яркие фото с мероприятия. На сцену солистка KAZKA вышла в длинном полупрозрачном наряде, под низом которого виднелось темное платье. Одежда обтянула фигуру певицы, которая завершила образ макияжем с акцентом на глаза и волнистыми локонами.

"Вааау❤️🔥

Фестиваль! Ну наконец-то!

Мы так давно мечтали выступить на @atlasweekend и не зря! Эта энергия ... просто вау🥰 Кто был? Пишите как вам выступление в комментариях!". - написала певица.

За три часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев:

"Ты нереальная 😍🔥", "🔥🔥🔥", "🔥Top", "🙌❤️🔥Kazka навсегда", "Кайф 🔥 самые крутые", "Ну просто восторг 😍", "Энергия так и прет !!!!! 🔥", "Фантастика🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥 Это был разрыв !!! ❤️❤️❤️", "Ты такая горячая, Саша", "Очень круто было", "Это был кайф, в какой раз я насладилась, ну и, конечно, меня разнесло 😅🥰", "Получили море удовольствия !!! 👏👏👏👏👏👏 Но видео все равно ждем с нетерпением! KAZKA - Любовь! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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