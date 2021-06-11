Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила роскошным образом и долгожданным объявлением

Как известно, 28-летняя харьковчанка Саша, получив юридическое образование, решила связать свою жизнь со сценой. Девушка с детства мечтала стать певицей. В 2014 году она принимала участие в проекте "Голос країни", а в 2017-м вместе с Никитой Будаш создала группу «KAZKA». В этом же году коллектив выпустил свой первый сингл "Свята", с которым они прошли кастинг на шоу «Х-фактор», где группа заняла 7 место.

Сейчас Зарицкая с музыкантами продолжает радовать поклонников новыми творческими проектами. Так, девушка сообщила о премьере песни "Красива серцем", сделав соответствующий пост в Инстаграм, передает Politeka.net.

Эта композиция стала саундтреком к сериалу «Моя улюблена Страшко» — адаптации всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» или «Ugly Betty», который в свое время стал самой успешной теленовеллой. В России он был снят как «Не родись красивой» с Нелли Уваровой в главной роли.

"Быть красивой сердцем - важнее всего это! ❤️ Ищите нашу новую песню на всех площадках и любите себя. Вы прекрасны!", - говорится в подписи к фото.

На снимке Саша позировала в роскошном платье с длиннющим шлейфом, буквально "утонув" в шелке. Кроме того, звезда сверкнула пленительным декольте.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых на пост отреагировала ведущая Леся Никитюк, написав: "Фантастическая❤️".

"Сашенька! Главное, люби себя, а песня очень крутая, и ты, Сашуля, наша лучшая наша украинка!!!💙💛"; "🔥Ты такая красивая Саша😍"; "Прямо в сердечко 💔"; "Премьера - вау! Песня - это просто состояние души 👏🔥"; "Не могу наслушаться... Это что-то совершенно невероятное... Это гимн любви к себе... Это то, что должно придавать силы двигаться вперед, несмотря ни на кого и ни на что👏🔥❤️"; "Ты очень приятная девушка", - отозвались другие поклонники KAZKA.

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