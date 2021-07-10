Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая развлекла своих поклонников по полной программе

На днях отгремел концерт KAZKA во Львове. 28-летняя певица опубликовала кадры с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Зарицкая появилась на сцене в длинном платье, отливавшем серебром, украсив голову двумя милыми гульками, похожими на рожки или кошачьи ушки. На камеру попала многочисленная толпа перед сценой. Учитывая, что сейчас лето, можно только представить, насколько жарко было в помещении, где проходил концерт. Чтобы хоть как-то освежить "заведенных" поклонников, Александра стала всех обливать водой из бутылки - досталось всем, и даже музыкантам.

В подписи Зарицкая призналась, как сильно любит своих слушателей:

"Мы вас любим, Львов! Этот концерт был, будто встреча со старыми друзьями после долгой разлуки! Мы так скучали!!! И наконец оторвались на полную! Было жарко, весело, эмоционально, мокро😆 мы вас обожаем!!!"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Энерджайзеры❤️🔥"; "Спасибо, это были самые крутые эмоции за долгое время! ❤️😍🔥"; "Кайф❤️"; "Невероятный концерт ❤️".

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