Новый выпуск проекта «МастерШеф. CELEBRITY», судьей которого является ресторатор Эктор Хименес-Браво, раскритиковали в Сети

В четвертом выпуске проекта в кулинарной битве сошлись звездные блондинки и брюнетки: Алена Шоптенко, Ирина Федишин и Светлана Вольнова в команде красных и Надежда Матвеева, Мишель Андраде и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в команде синих.

Звезды готовили вареники с картофелем под грибным соусом, виноградно-яблочные оладьи с финиковой пастой, креветки в кокосово-томатном соусе, а также фаршированные перцы под соусом бешамель.

В результате победу одержали Алена Шоптенко, Светлана Вольнова и Ирина Федишин.

Отметим, на новый формат кулинарного шоу уже высыпалось немало критики. Не стал исключением и этот выпуск.

«Даже не знаю что хуже: задумка или реализация», «Чушь полная, я посмотрела только первый выпуск - в топку этих "селебрети"», «Как будто цирк, а не мастершеф, мерзко смотреть. Ну как смотреть, 7 минут считается?», «Готовить голубцы в 4й серии - это настоящий уровень! А в финале гляди и борщ сварят», «Ужасный проект, клоунада», - пишут в комментариях в Сети.

Напомним, в "Мастер Шеф" не пожалели, поставив у плиты Мишель Андраде, KAZKA и Шоптенко: "Сделала этот выпуск"

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