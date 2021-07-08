На одном из украинских телеканалов идет шоу "Мастер Шеф", в новом сезоне которого взяли участие звезды шоу-бизнеса

Уже несколько выпусков украинские знаменитости хвастаются своими кулинарными способностями на известном проекте, сообщает Politeka.net. Так, в этот раз в шоу не пожалели, поставив у плиты певиц Мишель Андраде и Ирину Федишин, солистку группы KAZKA Александру Зарицкую, звезду "Танців з зірками" Алену Шоптенко, светскую львицу Светлану Вольнову и телеведущую Надежду Матвееву.

Создатели назвали этот выпуск битвой блондинок и брюнеток.

За пару дней видео на Ютуб собрало более 200 тісяч просмотров и много комментариев:

"Мишель – самый позитивный человек в этом выпуске", "Хотите сделать хорошую передачу, просто пригласите туда Мишель))) Крутая малая))", "Самый милый и позитивный выпуск. Девушки прекрасны😍", "Мишель такой светлый человечек. Пусть остается такой всегда", "Только из за Мишель смотрел, такая классная и красотка )", "Так приятно было видеть позитивную Надежду Матвееву. И вообще, этот выпуск был очень красочным и добродушным", "Мишель сделала этот выпуск".

Отметим, шоу "мастер Шеф" снимается в Украине с 2011 года. Несменным судьей на проекте является ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

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